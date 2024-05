Fietspad langs Zwarteweg: Vergeten projectje?!

Aalsmeer – Her en der wordt er in de gemeente gewerkt aan wegen, fietspaden en trottoirs. De weg langs de Westeinder heeft afgelopen week een verse asfaltlaag gekregen en er wordt momenteel nieuwe bestrating aangelegd in de Hadleystraat, op het gedeelte bij de Hortensialaan, en langs de Stommeerweg. Verder is er nog de reconstructie van de Machineweg, volgens planning, nog tot eind oktober, volgende week wordt een aanvang gemaakt met de reconstructie van een deel van de Uiterweg (ter hoogte van de Kees Hansen brug) tot eind augustus en onder andere start begin juni de aanleg van een rotonde op de Middenweg.

Aanleg kabels

Ook het fietspad langs de Zwarteweg is open gehaald, maar de voortgang hier is een heel ander verhaal. Van het fietspad is sinds de derde week van januari (week 4) tussen de Mendelstraat en de Clusiusstraat een zandpad gemaakt en de reden om de tegels weg te halen was het in de grond aanbrengen van kabels. En toen deze nieuwe ‘slangen’ onder de grond waren gestopt, zijn de kabelhaspels ingeladen en werd door de medewerkers afscheid genomen van dit werkvlak, alweer een maandje geleden. Maar, er is iets vergeten: Er zijn geen stratenmakers besteld (door de gemeente of de kabel-opdrachtgever) en nu ligt de klus stil.

Borden en hekken

De omleidings- en waarschuwingsborden zijn uiteraard en gelukkig blijven staan, evenals de hekken, maar het merendeel is omgevallen, omgewaaid of is slachtoffer van vandalen (of boze inwoners). In ieder geval lijkt het een ‘vergeten projectje’ te zijn geworden. Al zeker drieënhalve maand (echt waar) maken fietsers nu gebruik van de rijbaan van de Zwarteweg. Een ‘uitdaging’, want er wordt op deze rechte weg best hard gereden en geen enkel bord is geplaatst om de automobilisten te vragen hun snelheid te verminderen vanwege medegebruik door fietsers.

Vakantie voorbij

Volgende week gaan de scholen weer open en dit betekent meer verkeer op wegen, fiets- en voetpaden. Hopelijk is dan de ‘vakantie’ van de stratenmakers ook voorbij en wordt voortvarend aangevangen met het ‘dichtgooien’ van het fietspad langs de Zwarteweg!

Foto’s: Jacqueline Kristelijn