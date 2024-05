Bijzondere tentoonstelling in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Iedereen is op zaterdag 18 mei om 16.00 uur van harte welkom in het Oude Raadhuis bij de opening van een heel bijzondere tentoonstelling: ‘Gezichten van Aalsmeer’. De tentoonstelling schetst een beeld over hoe de Aalsmeerse samenleving zichzelf ziet.

Community art project

‘Gezichten van Aalsmeer’ is het resultaat van een grootschalig community art project. Aanjagers zijn de culturele organisaties Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) en De Kunstploeg die voor dit bijzondere project hun krachten bundelden. Honderden Aalsmeerders en Kudelstaarters deden mee en maakten zelfportretjes. Die werden samengevoegd tot één grote driedimensionale kunstinstallatie over verbinding. Aangevuld met portretten van bekende en onbekende Aalsmeerders, gemaakt door Aalsmeerse kunstenaars, schetst de tentoonstelling een beeld dat even veelzijdig is als de Aalsmeerse samenleving zelf.

Zelfportretjes

Onder het motto ‘meedoen is de kunst’ werden inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart in het afgelopen jaar verleidt tot het maken van zelfportretjes. Een karikatuur, een masker, abstract, naïef, expressionistisch, het kon allemaal zolang het maar het eigen hoofd was. Materiaal en techniek waren vrij, bijvoorbeeld acrylverf of pen of inkt, als het maar zwart-wit of in alle tinten grijs daar tussenin was. Een extra uitdaging was het afmaken van de tekst ‘Ik ben…’ op de achterkant. Het leidde tot hele nuchtere, ontroerende en soms poëtische bespiegelingen.

Grote eer

‘Gezichten van Aalsmeer’ is onderdeel van het grote project ‘Gezichten van Noord-Holland’, een initiatief van het Frans Hals Museum en het Amsterdam Museum. Daarin worden historische portretten uit de collecties van beide musea gekoppeld aan portretten van Noord-Hollanders van nu. De combinatie KCA en de Kunstploeg is één van de zes culturele partners in Noord-Holland die mee mochten doen. Een grote eer.

Op reis

De tentoonstelling ‘Gezichten van Aalsmeer’ is in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 te zien van 18 mei tot en met 23 juni, iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op pinksterzondag). Daarna gaat het community kunstwerk op reis en is in een grote groepstentoonstelling met alle zes partners te zien in het Amsterdam Museum van 27 juli tot en met 11 november en in het Frans Hals Museum van 3 april tot en met 17 augustus 2025.

Kunst & Innovatie verlengd

Dit weekend kan nog genoten worden van de tentoonstelling ‘Kunst & Innovatie’ in het Oude Raadhuis. De expositie met kunstwerken van Henriëtte Maasen en Phlip van den Dool is verlengd. Zaterdag 11 mei, tijdens de braderie in het Centrum, zijn belangstellenden welkom van 12.00 tot 17.00 uur en zondag 12 mei is de expositieruimte in de Dorpsstraat open van 14.00 tot 17.00 uur.

Foto: Tentoonstelling ‘Gezichten van Aalsmeer’. Foto: aangeleverd