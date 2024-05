Bouw nieuwe rotonde Machineweg in volle gang

Aalsmeer – De bouw van de nieuwe rotonde bij de Middenweg is de afgelopen maanden van start gegaan. Zo is er een paalfundering en extra grond aangebracht voor de toekomstige rotonde op de Middenweg, Machineweg en Catharina Amalialaan. De komende maanden moet de grond rusten om zettingen in de toekomst te voorkomen. Het kruispunt is nu weer open voor verkeer. Van 6 tot 15 mei vervangt Stedin de gasleiding rondom de rotonde en wordt voor Pinksteren de binnenkant van de rotonde geasfalteerd.

Verkeersregelaars en omleiding

Op donderdag 16 en vrijdag 17 mei wordt de rotonde Hornweg voor autoverkeer afgesloten tussen 10.00 en 15.00 uur. Er blijft nog wel een verbinding voor auto’s mogelijk tussen de Hornweg en het zuiden van de Machineweg. Deze verbinding wordt geregeld door verkeersregelaars. Buiten de werktijden is de rotonde weer geopend voor verkeer. Vanaf dinsdag 21 mei 7.00 uur is de Machineweg tussen de Hornweg en de Japanlaan afgesloten voor een periode van acht weken. De omleiding loopt via de N231 (Legmeerdijk), N201 en Middenweg. Fietsers en voetgangers kunnen het werkvak passeren op een strook die hiervoor wordt ingericht.

BouwApp

Om inwoners op de hoogte te houden over het project maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Deze app biedt updates over de voortgang, planning, hinder momenten, omleidingsroutes en stelt inwoners in staat om direct contact op te nemen met de omgevingsmanager. Deze BouwApp is gratis te downloaden in de Playstore/Appstore. Volg het project ‘Reconstructie Machineweg’ in de app. De voortgang is ook volgen via de website: www.debouwapp.nl.

Foto Gemeente Aalsmeer: Wethouder Sven Spaargaren (links) in gesprek met enkele medewerkers van KWS.