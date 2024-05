SCAU presenteert… nieuw cultureel seizoen ‘24-’25

Uithoorn – Al sinds 1993 maakt de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) zich sterk voor kwalitatief hoogstaande concerten/evenementen: professionele uitvoerenden en toch een betaalbare prijs, laagdrempelig, voor elk wat wils, dichtbij in de eigen regio. Uniek in het landschap van kleine podia is dat de SCAU werkt met een abonnementensysteem én dat er een aantrekkelijke mix is tussen kleinkunst (vier keer per seizoen) en klassieke muziek (vier keer per seizoen). Dankzij bevlogen vrijwilligers en een zeer trouw publiek kan de SCAU elk jaar een veelkleurig seizoen aanbieden. De SCAU hoopt dan ook dat cultuurliefhebbers in 2024-2025 weer in groten getale naar De Schutse komen om de schoonheid en de troost van de podiumkunsten te ervaren.

Programma ‘24-’25

Met ‘Dansen op vier handen’ door pianoduo Helena Basilova en Irina Parfenova opent het seizoen, gevolgd door programma’s van Tanya Schaap (viool/zang), Raoul Steffani (bariton) en Hans Aarsman (fotograaf). Het nieuwjaarsconcert is een primeur: het wordt verzorgd door muziekstudenten aan het Conservatorium van Amsterdam. Verder: actueel cabaret door Steyn de Leeuwe (‘Tofu Cowboy’) en de terugkeer van cello-sensatie Lidy Blijdorp, nu samen met violiste Floor le Coultre. Carel Kraayenhof (bandoneon) en Leonie Jansen (zang) sluiten het seizoen af met ‘Melancholie in de polder’.

Website en brochure

Op de website www.scau.nl is altijd de meest actuele informatie te vinden. Daar zijn ook online abonnementen en losse kaarten te bestellen. Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ en volg de instructies. Daarnaast kan er nog steeds gebruik gemaakt worden van de antwoordkaart in de seizoensbrochure. Deze brochure is gratis af te halen in de boekwinkels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) en in de bibliotheek.

Abonnementen en losse kaarten

De volgende abonnementen zijn mogelijk: alle acht evenementen: € 100,– (€ 12,50 per kaart); zes evenementen naar keuze: € 84,– (€ 14,– per kaart); vier evenementen naar keuze: € 64,– (€ 16,– per kaart). Losse kaarten à € 17,50 (jongeren onder de 16 jaar à € 10,–) zijn op drie manieren verkrijgbaar: het hele jaar door via www.scau.nl; vanaf anderhalve week voor de optredens bij Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein); vanaf een half uur voor aanvang aan de zaal.