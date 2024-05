ZPV De Amstel succesvol op NK Masters

Uithoorn – Afgelopen weekend deed ZPV De Amstel mee aan de Open Nederlandse Master Kampioenschappen in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. ‘Masters’ uit heel Nederland én uit het buitenland, van jong (20+) tot oud (90+) kwamen naar het welbekende 50 meter bad. In totaal deden er 18 landen, 196 verenigingen en 1123 zwemmers mee. Dit keer werd De Amstel vertegenwoordigd door zeven zwemmers, drie dames en vier heren. De zwemmers mochten van tevoren zelf kiezen aan welke afstanden zij mee wilden doen, mits ze voldoen aan de gestelde tijdslimieten.

Henri

Henri Michels (55+) heeft zich dit weekend gewaagd aan de lange afstanden zoals de 200, 400 en 800 meter borstcrawl. Met een tijd van 5:21.89 veroverde Henri een derde plaats op de 400 m borstcrawl en op de 800 m borstcrawl won Henri zelfs een zilveren medaille met een tijd van 11:06.35. Nick Sijmons zwom in de leeftijdscategorie van 25+ alle mogelijke afstanden binnen zijn specialiteiten; de 50, 100 en 200 meter met de vlinder- en schoolslag. Op de 200 m vlinderslag werd Nick met een tijd van 2:22.72 eerste in zijn leeftijdscategorie. En ook op de 200 meter schoolslag won Nick een medaille, dit keer een bronzen, met een tijd van 2:40.14.

Irissen

De twee Irissen (25+) zwommen vooral de sprintafstanden, waaronder de 50 m schoolslag en borstcrawl. Iris van der Moolen zwom daarnaast ook de 50 en 100 m vlinderslag en Iris Bastiaansen zwom naast de 50 meters ook de 200 m borstcrawl en 100 m rugcrawl. Het lukte Iris Bastiaansen als enige dit weekend om een persoonlijk record (pr) uit een 25 meter bad te verbeteren in een 50 meter bad op de 100 m rugcrawl. Dit is bijzonder omdat de zwemmers van De Amstel niet gewend zijn om in een 50 meter bad te zwemmen. Dit is dan ook zwaarder dan wedstrijden in een 25 meter bad, daarom worden de pr’s geclassificeerd onder 25 m en 50 m.

Owen

Dit keer werd het standaard masterteam vergroot met drie andere wedstrijdzwemmers van De Amstel. Owen Michels was dit jaar eindelijk oud genoeg om mee te doen in de leeftijdscategorie 20+. Owen focuste zich vooral op zijn specialiteiten waaronder de borstcrawl waarbij hij op de 50, 200 en 800 meter meedeed. Mouna Oudshoorn en Ivo Driehuis (20+) deden allebei mee op één afstand. Mouna zwom de 200 m schoolslag en Ivo deed mee aan de sprintrace op de 50 m borstcrawl. Ook deze drie ‘nieuwe masters’ wisten hun pr’s in een 50 meter bad aan te scherpen.

Naast de individuele afstanden zwommen de deelnemers van De Amstel ook vier gemengde estafettes. Het estafette team werd gevormd door de Irissen, Nick en afwisselend Henri of Owen. Henri zwom mee met de 4x 50 m wissel, waar het team zevende werd en de 4x 50 m borstcrawl waar de zwemmers vierde werden in de categorie 120+ gemengd, en een nieuw clubrecord behaalden. Owen werd ingezet voor de langere estafettes zoals de 4x 100 m borstcrawl, waar het team een vierde plek behaalde en de 4x 100 m wisselslag waar de vier zwemmers een mooie tweede plek behaalden in de leeftijdscategorie 80+. Al met al was het dus een succesvol weekend op het NK voor het masterteam van De Amstel waarbij veel nieuwe pr’s in een 50 meter bad zijn verbroken. Het succes werd bekroond met vijf individuele medailles en één zilveren medaille voor de gemixte estafette.