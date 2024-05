Brandweer Aalsmeer houdt open dag

Aalsmeer – Nog even geduld, maar een aantekening in de agenda is het zeker waard: Op zaterdag 1 juni houdt de Brandweer van Aalsmeer een open dag. Het wordt een dag vol spannende demonstraties en activiteiten. Er worden niet alleen door de vrijwilligers van de Brandweer demonstraties gegeven, want de open dag is in samenwerking met de ambulancedienst en de politie en beiden geven ook graag informatie over hun dagelijkse ‘reilen en zeilen’.

Er kan onder andere een rondrit gemaakt worden in de brandweervoertuigen, varen met de brandweerboot staat ook op het programma en wie durft: Omhoog met de autoladder en genieten van het uitzicht. De open dag in en rond de kazerne aan de Zwarteweg 77 is 1 juni van 10.00 tot 15.30 uur. Jong en oud wordt uitgenodigd om langs te komen, ook inwoners die overwegen om zich vrijwillig in te gaan zetten voor een veilig(er) Aalsmeer. Het korps heet nieuwe brandweerlieden van harte welkom.

Foto: Open dag mei 2022. Foto: www.kicksfotos.nl