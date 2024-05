Mijdrecht – De derde Nationale week van de stenen winkel’ staat voor de deur. Van 13 tot en met 19 mei 2024 vieren we weer vol enthousiasme onze lokale ‘stenen’ winkels. Het is een fantastisch initiatief om de schijnwerpers te richten op deze waardevolle winkels en de consument bewust te maken van het belang van een bloeiend centrum met een ruim aanbod aan winkels.

Het afgelopen jaar hebben we een trendbreuk gezien: het aantal fysieke winkels is gestegen! Nederland telt nu 83.000 ‘stenen’ winkels, meer dan 1000 winkels extra in vergelijking met vorig jaar. In De Ronde Venen alleen al kunnen we genieten van 220 unieke winkels, waarvan Mijdrecht Dorp het kloppend hart is. Hier vinden we een scala aan winkels en horecagelegenheden die niet alleen economisch floreren, maar ook bijdragen aan het bruisende dorpsleven, met tal van activiteiten voor iedereen.

Bijzonder

Wat Mijdrecht Dorp zo bijzonder maakt, zoals Daniëlle van Schepping, voorzitter van ‘Mijdrecht Dorp’, benadrukt, is de perfecte mix van landelijke ketens en lokale ondernemers. En het mooie is dat we regelmatig nieuwe ondernemers mogen verwelkomen die Mijdrecht kiezen als hun vestigingsplaats. Neem bijvoorbeeld Wibra, die onlangs zijn deuren opende aan het Burgemeester Haitsmaplein, of Driehoek Meubelen, die bewust koos voor de gezelligheid van het Mijdrechtse centrum. En sinds kort nog meer meubels, die van HC Interiors aan de overzijde. En laten we Prego Mode niet vergeten, die onder een nieuwe eigenaar een mooie doorstart maakt.

In een tijd waarin leegstand elders een probleem is, mogen we trots zijn op onze ondernemers en die gaan we volgende week eens extra in de spotlights zetten tijdens “De week van de stenen winkels”, aldus Rolf Koot van Koot Brillen, tevens bestuurslid van de winkeliersvereniging. Jacqueline Smit van Smit Schoenen, een winkel met een rijke geschiedenis sinds 1936 in Mijdrecht, onderstreept het belang van persoonlijke aandacht en service voor klanten. Het is deze unieke ervaring die klanten steeds weer terugbrengt naar de winkel, iets wat je online gewoon niet kunt vinden.

Samen

Samen met andere bestuursleden stimuleert Jacqueline de lokale winkels om meer samen te werken en promoten ze Mijdrecht Dorp ook onder inwoners van omliggende dorpen. En het werkt! We zien regelmatig klanten uit Nieuwveen, Nieuwkoop, Uithoorn, Breukelen en omgeving die ons dorp bezoeken voor hun winkelplezier. Dit zal zeker ook weer merkbaar zijn tijdens de jaarmarkt op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni.

Laten we dus vaker de vraag stellen: “Zal ik het online kopen of even naar het dorp gaan om het daar te kopen?” Want winkelen in een ‘stenen winkel’ biedt talloze voordelen: deskundig advies, het product kunnen zien en voelen en passen, en bovendien is het ook nog eens milieuvriendelijk. Je kunt er ten slotte gewoon met de fiets of lopend naartoe! Meer over de winkels in Mijdrecht kun je vinden op www.mijdrechtdorp.nl en op de Facebook- en Instagram-accounts.