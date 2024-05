‘Gewoon gezellig’ bij SeT Residentie

Mijdrecht – Op zomaar een zonnige zaterdag in april was de Brassband Concordia uit Vinkeveen te gast bij de SeT Residentie in Mijdrecht. En dat was wederom een volle bak in het restaurant! Twee leden van de band zaten nog buiten op het terras, samen met heel veel bewoners en gasten. Wat een gezelligheid brachten deze dames en heren met hun fantastische muziek. Het was genieten!

Kort daarvoor waren de Dekselse Meiden op bezoek. Wat een gezelligheid ook brachten deze dames met hun leuke repertoire. Dit optreden was georganiseerd samen met de buren van Beleef het Leven, de leukste dagbeleving van De Ronde Venen. Wederom was het hele restaurant gevuld met gasten, buren en bewoners en er werd zelfs nog een dansje gewaagd!

Inmiddels is er bij de SeT Residentie iedere zoveel maanden een thema-avond in het restaurant waar ook weer gasten welkom zijn. Zo is de laatste keer een Oostenrijkse avond gehouden met heerlijke Oostenrijkse specialiteiten. De thema-avonden worden altijd aan een goed doel gekoppeld.

Aspergeavond

Op vrijdag 24 mei organiseert SeT Residentie een asperge-avond met als goed doel de Stichting Zonnebloem afdeling De Ronde Venen. Een fantastische stichting die zich inzet voor de medemens met uitjes en andere activiteiten. De kosten voor deze aspergeavond zijn € 25,– waarvan € 5,– naar de Zonnebloem gaat.

Wat krijgt u hiervoor: Begonnen wordt met een heerlijke aspergesoep, hierna asperges met zalm en/of beenham, boterjus, een aardappeltje en een eitje. Het geheel wordt afgesloten met ijs met verse aardbeien! Kom gezellig met de bewoners mee-eten, of u nu alleen wil komen of met meerdere personen, u bent van harte welkom! Geef u wel snel op want de thema-avonden zitten gauw vol! Opgeven kan bij Ellen: 06 – 4042 7275 of horeca@desetresidentie.com.