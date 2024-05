Repair Café Uithoorn viert 10-jarig bestaan

Uithoorn – Het Repair Café Uithoorn, een mooi vrijwilligersinitiatief dat zich inzet voor duurzaamheid en gemeenschapsbetrokkenheid, vierde afgelopen week trots zijn 10-jarig bestaan. Met een feestje in Buurtkamer de Scheg werd het café verrast met bloemen van de gemeente Uithoorn. Sinds de oprichting in 2014 heeft het Repair Café Uithoorn een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van een cultuur van hergebruik en milieubewustzijn in de Uithoornse gemeenschap. Het Repair Café, opgericht door initiatiefnemer Jan Bruning, ontstond vanuit het gedachtegoed van Martine Postma (oprichtster van het landelijk Repaircafé, red.) met het thema: ‘Weggooien? Mooi Niet!’. Dit motto is gedurende de afgelopen tien jaar de drijvende kracht geweest achter het initiatief, waar ervaren vrijwilligers zich inzetten om kapotte spullen te repareren en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Het succes van het Repair Café Uithoorn is te danken aan de inzet van betrokken vrijwilligers, die geloven in de kracht van samenwerking en het delen van informatie. Door de jaren heen heeft het Repair Café zich ontwikkeld tot een belangrijke ontmoetingsplaats waar niet alleen spullen worden gerepareerd, maar waar ook ideeën worden uitgewisseld en een positieve verandering wordt nagestreefd. Van horloges, waar een batterij in moet, tot huishoudelijke kleding en elektrische apparaten waar iets niet functioneert, het Repair Café Uithoorn zag het in die tien jaar allemaal voorbijkomen. Twaalf tot veertien vrijwilligers solderen, sleutelen of bedenken een oplossing voor technische problemen of kapotte kleding.

Maar liefst 2500 bezoekers uit de wijde regio zagen de reparateurs van het Café in de loop van de jaren voorbijkomen. De reparateurs van diverse pluimage hebben allemaal een specialiteit die ze graag inzetten voor onze bezoekers met kapotte spullen. Met de donaties van de bezoekers betalen ze de huur en de koffie. De verhuizing naar de Buurtkamer van Sporthal de Scheg en Buurtgebouw Ponderosa in het Thamerdal hebben bijgedragen aan de bekendheid van het Repair Café Uithoorn en wordt nu digitaal ondersteunt door een vernieuwde website, Instagram- en Facebook-accounts.

“We zijn enorm dankbaar voor de afgelopen tien jaar waarin we hebben kunnen bijdragen aan een meer duurzame en verbonden gemeenschap”, aldus Jan Bruning, initiatiefnemer van het Repair Café Uithoorn. “We kijken ernaar uit, om nog vele jaren met elkaar te werken aan een betere toekomst voor onze planeet en onze lokale omgeving.”