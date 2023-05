Watertoren Aalsmeer zondag weer open!

Aalsmeer –Aanstaande zondagmiddag 7 mei gaat de Aalsmeerse watertoren weer geopend worden voor alle liefhebbers. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan het interieur van de watertoren bekeken worden en is er informatie over de vroegere werking van dit onderdeel van de drinkwatervoorziening destijds.

Het nieuwe voorlichtingsmodel geeft een fraaie weergave van het proces tussen de opvang van (regen)water in de waterleiding duinen tot aan de huizen waar het drinkwater uit de kraan kon worden getapt. Binnen dit proces had de watertoren de taak om als drukverhoger te fungeren, vandaar dat er grote reservoirs in de watertoren waren gemaakt om van grote hoogte af voldoende druk te creeëren, wanneer afsluiters werden geopend.

De watertoren is nu al jaren een populaire trekpleiser binnen de gemeente Aalsmeer voor inwoners en bezoekers en toeristen vanuit alle delen van ons Nederland en de wereld. Vooral doordat er de mogelijkheid is om vanaf de buitentrans – op circa 50 meter hoogte – een fantastisch uitzicht te bewonderen valt over Aalsmeer en haar verre regio.

Geen slechtvalkjes

Net zoals vorig jaar is het de slechtvalken niet gelukt om te zorgen voor nakomelingen. Reden waarom eerder gebruik gemaakt kan worden van de watertoren dit jaar.

Bezoekers kunnen gratis naar binnen om op de begane vloer alles te bekijken; als men ook naar boven wil is het voor kinderen 1 euro en voor volwassen 2 euro. Informatie over de watertoren is te vinden op de website: www.aalsmeer-watertoren.nl