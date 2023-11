Watertoren Aalsmeer voor vijfde keer oranje

Aalsmeer – Van 25 november tot 10 december is de Watertoren voor de vijfde keer oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen de vrouwen, kleurde de Watertoren voor het eerst oranje, als teken van hoop en een nieuwe dageraad.

Met deze actie wil initiatiefnemer en CDA-raadslid Thirsa van der Meer aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. “Geweld tegen vrouwen lijkt misschien een ver-van-je-bedshow, maar de harde werkelijkheid is dat alleen in Nederland al 23% van de vrouwen te maken heeft of heeft gehad met een vorm van seksueel misbruik of seksueel geweld. Door dit jaar voor de vijfde keer aandacht te vragen voor dit gigantisch probleem, hoop ik geweld tegen vrouwen een gezicht te geven”, aldus Thirsa. De Watertoren is tot 10 december, Internationale Mensenrechtendag, oranje verlicht.

Foto: www.kicksfotos.nl