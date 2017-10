Wateroverlast door wietplantage

Uithoorn – Op vrijdag 13 oktober om twee uur in de middag zijn agenten naar een pand in de C. van Olmenlaan gestuurd. Er zou waterlekkage zijn. Toen de politie ter plaatse kwam, stroomde het water onder de deur door naar buiten. Met hulp van een slotenmaker is de deur open gemaakt en zijn de agenten naar binnen gegaan. Het water stroomde vanaf het plafond. De hoofdleiding is uitgezet. Er werd een verder onderzoek in het pand gedaan. De politie trof in een ruimte een wietplantage aan met liefst 538 hennepplanten. Deze werden warm gehouden door 55 lampen en om de sterke lucht te bedwingen stonden er vier afzuigers. Alle planten zijn vernietigd en de apparatuur in beslag genomen. Liander heeft diefstal van elektra geconstateerd en heeft aangifte gedaan. Het politieonderzoek is nog in volle gang.