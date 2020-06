Wanneer en hoe dragen van een mondkapje

Amstelland – Vanaf deze week zien we om ons heen steeds meer mensen die een mondkapje dragen. Maar wat zijn nu precies de regels? Wanneer moet ik een mondkapje dragen, waar moet deze aan voldoen en waar kan ze kopen?

Verplicht in OV

In het openbaar vervoer is anderhalve meter afstand houden vaak niet mogelijk. Daarom is vanaf 1 juni het dragen van een mondkapje verplicht in het OV. Dit geldt voor alle reizigers vanaf 13 jaar in de trein, bus, metro en tram. Ook op veerponten is het dragen van een mondmasker verplicht. Op straat, in winkels of in andere openbare ruimtes is het dragen van een mondkapje niet nodig. Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de bestaande hygiëneregels.

* 1,5 meter afstand houden. * Thuis blijven bij ziekte en verkoudheid. * Handen wassen met water en zeep. * Niezen en hoesten in de elleboog. * Papieren zakdoekjes eenmalig gebruiken. * Geen handen schudden.

Soorten mondkapjes

Reist u met het openbaar vervoer? Dan moet u een niet-medisch mondkapje dragen. Dit is een mondmasker dat niet in de zorg gebruikt wordt. Let op: een niet-medisch masker beschermt niet uzelf tegen het virus, maar verkleint de kans dat u anderen besmet. Wie geen mondkapje draagt riskeert een boete van 95 euro. Er zijn twee soorten mondkapjes die geschikt zijn voor het openbaar vervoer: Een wegwerpmondkapje: deze kan één keer gebruikt worden, circa 3 uur lang. Kosten ongeveer 40 eurocent per stuk. Of Herbruikbare mondkapjes: Deze kunnen meerdere keren gebruikt worden omdat ze gewassen kunnen worden. Kosten: van 5 tot 20 euro. Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te maken van katoen, bijvoorbeeld van een zakdoek, t-shirt of kussensloop. Een sjaal of een mondkapje van een sok zijn niet toegestaan in het OV.

Waar kopen?

Niet-medische mondkapjes zijn ruim voorradig bij drogisterijen, supermarkten en verschillende andere winkels. Let op: Op veel stations zijn de maskers nog niet te koop. Zorg dus dat u voordat u gaat reizen een mondkapje in huis hebt.

Hoe veilig gebruiken?

Een niet-medisch mondkapje verkleint de kans dat het coronavirus via druppels uit mond en neus wordt verspreid. Daarvoor is het wel belangrijk dat u het masker op de juiste manier draagt en gebruikt: Was uw handen met water en zeep voordat u het masker opzet. Gebruik alleen de touwtjes of elastiekjes om het mondkapje op te zetten, raak de binnenkant niet aan. Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht en dat de neus en mond goed bedekt zijn. Als u het mondkapje weer afzet wast u eerst weer uw handen met water en zeep. Gebruik wederom de touwtjes of elastiekjes om het masker af te zetten en raak de binnenkant niet aan. Gooi het mondkapje weg (wegwerpmasker) bij het restafval of was het masker op 60 graden (herbruikbaar masker).

De website www.vergelijkmondkapjes.nl biedt actuele informatie over het gebruik van mondmaskers en verkooppunten van mondkapjes.