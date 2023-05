Wandelen over Zorgvlied met Marcel Bergen

Amstelveen – Op maandag 29 mei (tweede Pinksterdag) geeft Marcel Bergen, auteur van Wandelen over Zorgvlied, een rondleiding over begraafplaats Zorgvlied. Tijdens de twee uur durende rondleiding vertel hij over de rijke historie van Zorgvlied. De rondleiding gaat langs een groot aantal rijksmonumenten waarop meestal funeraire symbolen zijn aangebracht die populair waren in de negentiende eeuw. Regelmatig worden ook graven gepasseerd van bekende overledenen.

Verder wordt kennis gemaakt met de parkaanleg van Zorgvlied: slingerende paden en overhellende bomen. Zorgvlied is ook een bomenpark: 2400 totaal met 195 soorten. Na de wandeling is een goed beeld gekregen van de bekendste begraafplaats van Nederland. Voor deze rondleiding van 14.00 tot 16.00 uur is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Deelname: 10 euro per persoon. Aanmelden: www.wandelenoverzorgvlied.nl