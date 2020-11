Wandelen of fietsen langs Stelling van Amsterdam

Regio – Rondom de Nederlandse hoofdstad Amsterdam ligt een bijzondere verdedigingsring van 42 forten, 4 batterijen en een groot aantal dijken en sluizen: de Stelling van Amsterdam. De Stelling is een erfgoed van wereldformaat en staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed vanwege het strategisch landschap, briljante watermanagementsysteem en talloze militaire werken.

Het zijn nog steeds barre tijden. Het corona-virus slaat nog altijd om zich heen en iedereen moet nog steeds zoveel mogelijk thuisblijven. De horeca is wederom tijdelijk gesloten en ook musea hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Net als iedereen in Nederland hebben ook de forten het zwaar, maar ze bewonderen van dichtbij kan veilig en coronaproof, bijvoorbeeld door er langs te wandelen of te fietsen.

Tien routes

Nu er veel thuis gewerkt wordt door de maatregelen tegen het coronavirus is het goed om in beweging te blijven. Wandelen en fietsen is gezond, helpt schouder- en nekklachten voorkomen en is ook nog eens goed voor je brein! Er is nu een prachtige routegids gemaakt met de tien mooiste routes langs forten, het strategische landschap en de diverse waterwerken in de groene kring rondom Amsterdam. Kijk voor de routes en meer informatie op www.stellingvanamsterdam.nl