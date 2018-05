Wandelen langs kunstwerken (23)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs al deze kunstwerken duurt voort. De wandeling begon in het Centrum, ging over het Stokkeland en via het Seringenpark door Zuid naar de Hornmeer. Via de heksenkring van het Wellant College op het recreatie-eiland en ‘Het andere land’ van Hank Beelenkamp in de fortbocht in Kudelstaart beland. De haagbeuk met de tijdloze bronzen vogel bezocht in de Van Swietenstraat, de Aalscholver in de Westeinderplassen en de drie karpers in het winkelcentrum.

De Liggende Bloem (23)

Na Kudelstaart nu op weg naar Oosteinde waar ook diverse kunstwerken de buurten opvrolijken. Echter eerst gestopt bij de ‘De Liggende Bloem’ op de hoek van het Hornmeerpark en de Legmeerdijk. Kunstwerk nummer 23:

Dit beeld van keramiek is gemaakt door Barbara Nanning en siert sinds 1997 de entree van Aalsmeer op. De gemeente wilde de eeuwenoude relatie met bloemen door middel van een beeld markeren. ‘De Liggende Bloem’ illustreert en benadrukt duidelijk de binding de bloemenveiling.

De sterk uitvergrote bloem is een kernachtig symbool van de natuur op haar hoogtepunt en functioneert als blikvanger voor voetgangers en fietsers en, op iets grotere afstand, voor autoverkeer. ‘De Liggende Bloem’ heeft een huid van helder lavendelblauw glazuur en een stralend geel hart.

De symbolische betekenis van de blauwe bloem voert terug tot een geschrift uit de 17e eeuw. Fascinatie voor blauwe bloemen komt ook nu nog terug bij botanici, kwekers, dichters en tuinliefhebbers. Een gezegde uit het oude China luidt: Daar waar het dak van de wereld de hemel raakt, zijn alle bloemen blauw.