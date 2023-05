Wandelen door Woestduin en Vinkenduin

Vogelenzang- Wandel mee door de geschiedenis van Woestduin en Vinkenduin bij Heemstede op zondag 14 mei. Na deze heerlijke voorjaarswandeling met de gids van Landschap Noord-Holland weet je alles over de rijke geschiedenis van Woestduin en Vinkenduin, onderdelen van Buitenplaats Leyduin en hun roemruchte bewoners van weleer.

Op Buitenplaats Leyduin hebben in het verleden bekende families gewoond, die hun stempel hebben gedrukt op het landschap en de bebouwing. Denk daarbij aan ‘De vloek van Kennemerland’ (de renbaan), de restanten van een zeer oude vinkenbaan en de eikenhakhout cultuur

Tijdens de wandeling komen cultuur en natuur aan bod, want onderweg geniet je natuurlijk ook van de dieren en planten die hier leven. De wandeling op 14 mei is van 11.00 tot 12.30 uur en vertrekpunt is het infocentrum De Kakelye, parkeerterrein Buitenplaats Leyduin aan de Woestduinweg 4 in Vogelenzang. Zin om mee te gaan? Vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via www.gaatumee.nl