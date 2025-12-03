Waar voor je geld bij Boban Braspenning

Mijdrecht – Cultuurhuis Mijdrecht heeft ervoor gezorgd dat zaterdag 29 november een van de beste cabaretdebutanten van Nederland in ‘t Oude Parochiehuis was te zien. De nog relatief jonge cabaretier en muzikant Boban Braspenning maakt de laatste jaren een opvallende opmars in het Nederlandse cabaretlandschap. Met zijn energieke stijl, muzikaliteit en scherpe analyses die hij weet te verpakken in toegankelijke grappen zette hij het publiek in Mijdrecht met zijn try-out voorstelling ‘BRUTO’ aan het denken over de wereld van het grote geld.

In het begin van de show wil hij zich eerst even netjes voorstellen. Hij geeft aan dat dat zijn naam iets aangeeft over zijn carrière dilemma. Enerzijds heeft het een verwijzing naar een financiële en economische kant. De Braspenning is een historische munteenheid, terwijl zijn voornaam Boban volgens hem zelfs letterlijk terug te vinden is in de naam van een Nederlandse coöperatieve bank. Het is een illustratief detail. Hij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Toegepaste Ethiek aan de Universiteit Utrecht en verdiepte zich vervolgens in economische ethiek, een combinatie die hij zelf gekscherend “twee tegenstrijdigheden” noemt. Met stages bij Follow the Money en het Financieele Dagblad lag een carrière in de financiële wereld voor de hand.

Carrière dilemma

Anderzijds was er die andere kant: de creativiteit en zijn naam die ook als een artiestennaam klinkt. Een carrière dilemma diende zich aan toen hij in 2019 voor de grap het (studenten)levenslied ‘Ome DUO’ maakte over studieschulden. Het ging viraal, wat aan het begin stond van een opvallende reeks artistieke stappen. Hij publiceerde een sprookjesachtig kinderboek over banken, Het Bankenwezen, inclusief eigen illustraties, en mocht het in een uitverkocht Koninklijk Theater Carré voordragen. In 2021 won hij met zijn debuutvoorstelling Boompje Beestje de jury- én publieksprijs van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Daarmee was de carrièreswitch een feit. Met een knipoog naar zijn plotselinge succes vertelde hij het publiek in Mijdrecht dat hij “Nu zelfs hier stond, of all places”.

BRUTO

De try-out voorstelling ‘BRUTO’ die hij in Mijdrecht bracht was volgens hem een vervolg op zijn eerste voorstelling ‘Boompje beestje’, dat de woningnood behandelde. Dit keer richt Braspenning zijn pijlen op economische ongelijkheid, de groeiende kloof tussen arm en rijk en de soms bizarre financiële manoeuvres van invloedrijke vermogenden. Tijdens een kortstondige relatie met zijn ex-vriendin die advocaat was woonde hij op de Zuidas, volgens hem ‘Het meest elitaire en decadente stukje Nederland’. Toen de relatie eindigde, verloor hij in een klap zowel zijn woonruimte als een deel van zijn financiële veiligheid. Deze persoonlijke ervaring roept gemengde gevoelens bij hem en vormt een terugkerend motief in de voorstelling, Braspenning balancerend hierbij tussen ernst en ironie onderzoekt hoe eerlijk ons economische systeem eigenlijk is. Hij schopt daarbij tegen heilige huisjes. De financiële elite krijgt ervan langs, net als influencers die rijk worden door lucht te verkopen. Maar zijn kritiek is nooit cynisch. Met (zelf)spot, onderkoelde humor en goed gedoseerde woede houdt hij het publiek een spiegel voor en wijst ze op de hypocrisie in de wereld.

Humor en inhoud

Wat opvalt is dat de afgestudeerde econoom en filosoof een combinatie van humor, muzikaliteit en intellect ten tonele brengt. Braspenning speelt piano en gitaar en creëert spitsvondige liedjes die hij met een heldere stem ten gehore brengt. De muzikale intermezzo’s zijn scherp, soms licht absurdistisch, maar steeds raak. Hij zoekt regelmatig interactie met het publiek, van speelse plagerijtjes tot spontane improvisaties. Op geestige wijze vraagt hij zelfs om een Tikkie-bijdrage om zijn studieschuld af te lossen. Hij durft gespeeld arrogant te zijn, politieke kwesties en maatschappelijk systeemdenken zonder terughoudendheid te adresseren. Daarmee onderscheidt hij zich van veel vakgenoten die de zwaardere thema’s liever mijden.

Hoewel de thema’s zwaarder zijn dan klassiek cabaret, blijft de voorstelling verrassend lichtvoetig. Braspenning schakelt moeiteloos tussen inhoudelijke analyses, het spelen met woorden en luchtige grappen zodat je constant schakelt tussen lachen en nadenken. Zijn scherpe observaties zijn nooit koel of afstandelijk; ze worden gedragen door warmte en menselijke betrokkenheid. Zijn energieke aanwezigheid op het podium maakt dat je als kijker geen moment afhaakt, zelfs niet wanneer het onderwerp complex wordt.

Waar voor je geld

‘BRUTO’ is een voorstelling met pit, muzikaliteit en inhoud. Wat je ook van het onderwerp geld vindt: bij Boban Braspenning krijg je daadwerkelijk waar voor je geld. Van deze cabaretier gaan we zeker meer horen. Met zijn talent, muzikaliteit en scherpe blik lijkt hij een blijver te worden in het cabaret. En wie hem hier in Mijdrecht heeft gezien, kan later zeggen: “Wij zagen hem al toen hij nog aan het doorbreken was”.

Op de foto: Waar voor je geld bij Boban Braspenning. Foto: aangeleverd.