Aalsmeer – Sinds vrijdagochtend 14 februari is kater Jimmy niet meer thuis verschenen. Hij wordt heel erg gemist.

Misschien dat inwoners van de wijk Nieuw Oosteinde hem hebben gezien of meer informatie hebben?

Jimmy woont in de Zandoogjestraat 11 en zijn baas, Hans van Oostveen, is bereikbaar via 06-52897262.