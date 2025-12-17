VVD presenteert verkiezingsprogramma en kandidatenlijst

De Ronde Venen – De Ronde Veense VVD heeft haar verkiezingsprogramma 2026-2030 en kandidatenlijst gepresenteerd. Met een volgens de partij helder en ambitieus programma onder de titel ‘Voor De Ronde Venen’ en een brede, ervaren kandidatenlijst pakt de VVD door om De Ronde Venen nog beter, fijner en mooier te maken.

Lijsttrekker Anja Vijselaar: “Het programma zet in op wat voor inwoners belangrijk is: veiligheid op straat, betaalbaar en snel bouwen, ruimte om te leven en te ondernemen, goede bereikbaarheid, sterke voorzieningen en grip op de gemeentefinanciën. Geen grote woorden, maar duidelijke keuzes. De VVD kiest voor goed bestuur, duidelijke prioriteiten en een gemeente die werkt voor inwoners en ondernemers.”

Zij vervolgt: “De Ronde Venen is een prachtige gemeente met sterke dorpen en betrokken inwoners. Maar er liggen ook grote opgaven. Met dit programma bouwen wij aan de toekomst zonder de lasten onnodig te verhogen. Veiligheid, wonen en een sterke lokale economie vormen de basis.”

Kandidaten

Naast het programma presenteert De Ronde Veense VVD haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Vijselaar: “Door de combinatie van hun bestuurlijke ervaring, ervaring in het bedrijfsleven, maatschappelijke betrokkenheid en ondernemerschap vormen deze kandidaten een krachtige lijst die weet van aanpakken. Zij kennen de gemeente, weten wat er speelt in de dorpen, bij verenigingen en bij ondernemers.” De eerste negen kandidaten die zich met volle energie inzetten voor De Ronde Venen zijn: Anja Vijselaar (Vinkeveen), Bart Richter (Mijdrecht), Timo Brockhoff (Vinkeveen), Judith Zuijderhoudt-Damen (Abcoude), Peter van der Giessen (Mijdrecht), Judith Godschalx (Abcoude), Margreth de Wit (Wilnis), Walter Koornneef (Vinkeveen) en Lyône van Vliet (Vinkeveen).

Met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst nodigt De Ronde Veense VVD inwoners en ondernemers uit om mee te denken en mee te bouwen aan een veilige, leefbare en prettige gemeente.

Op de foto: Groepsfoto De Ronde Veense VVD. Foto: aangeleverd.