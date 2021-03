VVD grootste, veel stemmen voor D66 in Aalsmeer

Aalsmeer – De VVD is in Aalsmeer, net als landelijk, de grootste partij gebleven. Liefst 6.301 stemmen kreeg de fractie van Mark Rutte, in percentage 32,3 procent. Ten opzichte van 2017 is de populariteit van de VVD in Aalsmeer licht gedaald. Toen kreeg de VVD 6.764 stemmen, 34,8 procent.

Ook in Aalsmeer mag D66 van Sigrid Kaan zich de grote winnaar noemen. D66 steeg naar de tweede plaats met 2.742 stemmen (14,1 procent). Een behoorlijke stijging in vergelijking met 2017, toen kreeg D66 ‘maar’ 2.100 stemmen (10,8 procent) en moest de fractie het CDA en de PVV voor laten gaan. Het CDA is net als vier jaar geleden de PVV net voor gebleven, op drie met 2.114 (10,8 procent) tegen 2.068 (10,6 procent) voor de PVV. In 2017 respectievelijk 2.393 (12,3 procent) voor het CDA en 2.351 (12,1 procent) voor de PVV.

Flink in aanhangers gestegen is het Forum voor Democratie van Thierry Baudet met 950 stemmen (4,9 procent). In 2017 ‘slechts’ 476 stemmen (2,4 procent). Het FvD is hiermee in Aalsmeer groter dan de Partij van de Arbeid (794 stemmen, 4,1 procent) en de ChristenUnie (743 stemmen, 3,8 procent). Beiden moesten ten opzichte van 2017 stemmen inleveren. Veel vertrouwen is er in Aalsmeer in de partij JA21, van niets naar 702 stemmen (3,6 procent). Groter dan de Socialistische Partij met 636 stemmen (3,3 procent) en de Partij voor de Dieren met 591 stemmen (3,0 procent). Ook de nieuwe partij Volt wist in Aalsmeer een behoorlijk aantal aanhangers te winnen, 344 stemmen (1,8 procent).

In totaal telde Aalsmeer 23.249 stemgerechtigden. Hiervan zijn er 19.561 naar het stemlokaal gegaan. Er zijn 35 blanco stemmen en 23 ongeldige stemmen uitgebracht. De opkomst met 19.619 inwoners was goed voor 84,39 procent. Ten opzichte van 2017 een iets lagere opkomst, vier jaar geleden was dit 86,01 procent.

Uitslag verkiezing Tweede Kamer 2021:

VVD 6.301 (32,3%)

PVV 2.068 (10,6%)

CDA 2.144 (10,8%)

D66 2.742 (14,1%)

GroenLinks 561 (2,9%)

SP 636 (3,3%)

PvdA 794 (4,1%)

ChristenUnie 743 (3,7%)

Partij voor de Dieren 591 (3,0%)

Forum voor Democratie 950 (4,9%)

JA21 702 (3,6%)

Volt 344 (1,8%)