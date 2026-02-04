VVD ervaart impact verkeersmaatregelen hulpdiensten

De Ronde Venen – De VVD-fractie De Ronde Venen heeft een werkbezoek gebracht aan de brandweer, waarbij ook aandacht was voor andere hulpdiensten als de ambulancedienst en politie. Tijdens dit bezoek liet de fractie zich informeren over de impact van verkeersremmende maatregelen op de aanrijdtijden en inzetbaarheid van hulpdiensten.

Fractieleden en de lijsttrekker, tevens wethouder Verkeer, spraken met brandweervertegenwoordigers over de spanning die kan ontstaan tussen verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het veilig inrichten van wegen en het beperken van snelheid is belangrijk, maar mag niet leiden tot onnodige vertraging voor hulpdiensten. Dat vraagt om bewuste en goed onderbouwde keuzes in de inrichting van de openbare ruimte.

In de praktijk

Om dit niet alleen theoretisch te bespreken, heeft de VVD-fractie deze afweging ook in de praktijk ervaren. Fractieleden reden mee in een brandweervoertuig waarbij door middel van een fictieve uitrukmelding uitleg werd gegeven over de werkwijze. Daarbij werd zichtbaar wat er onderweg in een hulpverleningsvoertuig gebeurt en welke directe invloed weginrichting heeft op snelheid, comfort en veiligheid. Ook werd er aandacht gegeven aan het aanrijden van brandweervrijwilligers naar de kazerne.

Bart Richter, fractievoorzitter van de VVD De Ronde Venen en portefeuillehouder Veiligheid: “Verkeersmaatregelen lijken op papier soms klein, maar in de praktijk maken drempels en versmallingen letterlijk het verschil tussen seconden en minuten. Voor hulpdiensten zijn dat geen details. Dit bezoek laat zien hoe belangrijk het is om veiligheid op straat en bereikbaarheid voor hulpdiensten altijd samen te wegen.”

Zelf meerijden

Ook Anja Vijselaar, lijsttrekker van de VVD en wethouder Verkeer, benadrukt dat belang: “Als wethouder Verkeer zie ik dagelijks hoe ingewikkeld de afweging is tussen verkeersveiligheid en doorstroming. Door zelf mee te rijden in een brandweerauto wordt die afweging heel concreet. Het benadrukt dat we bij verkeersmaatregelen steeds moeten kijken hoe we hulpdiensten zo min mogelijk hinderen, zonder concessies te doen aan veiligheid.”

De VVD De Ronde Venen neemt de opgedane inzichten mee in het verdere verkeersbeleid. Daarbij staan een doordachte wegindeling, het beschikbaar houden van doorgaande calamiteitenroutes en het kritisch beoordelen van verkeersremmende maatregelen centraal.

Op de foto: De VVD-fractie De Ronde Venen heeft een werkbezoek gebracht aan de brandweer, waarbij ook aandacht was voor andere hulpdiensten als de ambulancedienst en politie. Foto: aangeleverd.