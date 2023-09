Vrolijk jeugdsentiment bij SCAU met ABBA

Uithoorn – De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) opende het nieuwe evenementenseizoen in De Schutse zondag met een luchtig programma. Er klonk muziek van ABBA. Deze Zweedse popgroep werd sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw een van de meest succesvolle popgroepen ter wereld. De jongeren van toen zijn nu een dagje ouder, maar de liedjes van ABBA zijn nu nog net zo bekend en geliefd als toen. Ook in Uithoorn, want in De Schutse moesten er stoelen worden bij gezet om alle ruim honderdvijftig bezoekers een plaats te geven.

De zussen Beatrice en Vera van der Poel waren met hun, aan de geschiedenis en de liedjes van ABBA gewijde, theaterconcert in de huid van ABBA-leden Agatha en Anni-Frid gekropen. Gekleed in vrolijke glitterkledij, een keer afgewisseld met bontjassen, presenteerden de zusters met hun uitstekend geschoolde stemmen een afwisselende selectie van ABBA-repertoire.

Feest der herkenning

Van ‘Dancing Queen’ tot ‘Mama Mia’ en ‘Thank You for the Music’. Het nu en dan op uitnodiging van de energieke zangeressen meeklappende publiek genoot. Het theaterconcert werd een feest der herkenning voor wie toen jong was en nog steeds, jeugdig van geest, kan genieten van de vlotte ABBA-muziek.

De zussen Van der Poel hebben allebei veel, ook internationale, ervaring. Ze zongen in bekende bands, waren present op het North Sea Festival en brachten verschillende succesvolle albums uit. Vocaal voortreffelijk op elkaar ingespeeld gaven zij alle liedjes, beweeglijk en daardoor ook visueel aantrekkelijk, het volle pond. Jazzpianist Leo Bouwmeester ondersteunde hen daarbij vanaf de vleugel met stuwende energie.

Op zondag 15 oktober is bij de SCAU de klassieke muze weer aan zet. Dan spelen celliste Lidy Blijdorp en pianist Tobias Borsboom werken van onder andere Debussye, Ravel en Poulenc.