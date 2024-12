Vrijwilligers: De onmisbare kracht van Zorggroep Aelsmeer

Aalsmeer – Bij Zorggroep Aelsmeer spelen vrijwilligers een onmisbare rol. Met een team van maar liefst 385 enthousiaste vrijwilligers maken zij dagelijks een verschil in het leven van de bewoners en cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer. Ter ere van hun inzet zijn afgelopen periode drie grote vrijwilligersfeesten georganiseerd. Met de Dag van de Vrijwilliger op 7 december in zicht is het een perfect moment om waardering voor hen uit te spreken.

Wat maakt vrijwilligerswerk zo bijzonder? Vrijwilligerswerk bij Zorggroep Aelsmeer draait om dichtbij de mensen staan en het gewone doen. Het biedt de kans om een waardevolle bijdrage te leveren, zoals individuele aandacht geven, activiteiten begeleiden of ondersteunen bij maaltijden. Of het nu gaat om een wandeling, een potje kaarten of het schenken van koffie, elke handeling is een stukje aandacht dat de cliënten enorm waarderen. Sinds 2018 is het aantal vrijwilligers bij Zorggroep Aelsmeer gegroeid van ongeveer 290 naar 385. Dat is een geweldige stijging. Dit enorme aantal toont aan hoe betrokken mensen in Aalsmeer en Kudelstaart zijn bij de zorgorganisatie van Aelsmeer.

Diversiteit aan taken

Alle vrijwilligers zijn op uiteenlopende manieren actief, zoals bezoeken en individuele aandacht voor bewoners, helpen bij activiteiten als bloemschikken, koken of muziek, ondersteunen bij maaltijden en koffie schenken, chauffeursdiensten voor het zorgcentrum of de diverse ontmoetingscentra en bijdragen aan Tafeltje Dek Je, waarmee warme maaltijden bij ouderen thuis worden bezorgd.

Vrijwilligersfeesten als dank

Om hiervoor dankbaarheid te tonen, is dit jaar de traditionele kerstborrel met een attentie uitgebreid met een feest inclusief lopend buffet. Het enthousiasme van alle vrijwilligers was hartverwarmend en bevestigde hoe belangrijk deze blijk van waardering is. Dit was ook het moment om een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Tijdens een speech werden 21 jubilarissen geëerd: 19 vrijwilligers zijn al 12,5 jaar actief, en 2 zelfs al 25 jaar. Deze bijzondere momenten maakten de feesten onvergetelijk.

Impact van vrijwilligers

Vrijwilligers zorgen voor extra aandacht en extra handen, zonder de zorgmedewerkers te vervangen. Ze hebben meer tijd om een praatje te maken of even te wandelen, wat het welzijn van bewoners en cliënten zichtbaar verbetert. Dankzij de sterke lokale bekendheid en platforms zoals Aalsmeer voor Elkaar blijven nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Dit toont aan hoe gewaardeerd het werk in de regio is. Hiernaast gebeurt het geregeld dat mensen spontaan binnenlopen om te vragen of ze kunnen helpen.Het is voor de vrijwilligerscoördinatoren belangrijk om te zorgen dat elke vrijwilliger op de juiste plek terechtkomt, waar zij zich prettig voelen. Er worden ook diverse bijeenkomsten en trainingen georganiseerd, zodat vrijwilligers zich kunnen blijven ontwikkelen en meer leren over onderwerpen zoals dementie.

Waardering en betrokkenheid

Er wordt naar gestreefd om alle vrijwilligers altijd te betrekken en te waarderen. Met een contactpersoon voor vragen, persoonlijke aandacht, verjaardagskaarten en jaarlijkse attenties wordt ervoor gezorgd dat zij zich echt onderdeel voelen van het team. Voor iedereen die overweegt om vrijwilliger te worden: Er is altijd een plek die past bij jouw interesses en vaardigheden. Ook vrijwilliger worden of vragen? Neem contact op met vrijwilligerscoördinator Tanja Eichholtz. Dat kan telefonisch via 0297-326050 of per e-mail via teichholtz@zg-aelsmeer.nl.