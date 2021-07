Vrijwillig Traineeship voor jongeren van start

Amstelland – Op 1 oktober start het Vrijwillig Traineeship Amstelland weer met twintig nieuwe jongeren. Het Traineeship is een maatschappelijk & persoonlijk ontwikkeltraject voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Iedereen is welkom. VT Amstelland gelooft dat iedereen op zijn of haar manier iets waardevols te betekenen heeft in de maatschappij.

In zes maanden tijd combineren trainees uitdagende vrijwilligersopdrachten met professionele trainingen. Denk aan een tijdsinvestering van ongeveer 4 uur per week. Tijdens het traject is het eerste aanspreekpunt een coach van dezelfde leeftijdscategorie. Na afronding van het Traineeship zijn er nieuwe skills ontwikkeld, nieuwe vrienden gemaakt, is er een groter netwerk gecreëerd en het CV geboost. Enthousiast geworden?

VT Amstelland hoort graag meer over de motivatie, het commitment en verantwoordelijkheidsgevoel in een informeel gesprek op kantoor. Inschrijven is vanaf heden mogelijk. De gesprekken vinden plaats op de vrijdagen 6, 20 en 27 augustus en 3 september. Meer weten? Check de website: www.aalsmeervoorelkaar.nl/vrijwillig-traineeship. Bekijk de Instagrampagina via @vt_amstelland. Whatsapp of bel met jongerencoach Annabel via 06-33492202.