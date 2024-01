Vrijwillig coördinator Tuin Bram de Groote in Uithoorn￼

Regio – Landschap Noord-Holland beschermt en beheert natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland. Dit doen we in circa 100 eigen natuurgebieden met bevlogen medewerkers en heel veel vrijwilligers. De Tuin Bram de Groote (circa 1 hectare) was vroeger in gebruik als kwekerij en is vanaf 1994 als natuurgebied in beheer bij Stichting Landschap Noord-Holland. De tuin Bram de Groote ligt ten westen van het Zijdelmeer als een uitloper van het Zijdelmeergebied tussen de Watsonweg, Boterdijk en Elzenlaan. Sinds 2000 is hier een vrijwilligersgroep actief die het beheer stevig ter hand heeft genomen. Zij hebben de ontwikkeling in gang gezet naar een natuurlijke tuin met behoud van het gebiedseigen karakter en bij voorkeur inheemse vegetatie. Het werk bestaat uit diverse werkzaamheden als wieden, planten, maaien, snoeien, knotten en overige tuinklussen.

Wat ga je doen?

Als coördinator van de vrijwilligersgroep vorm je een verbindende schakel tussen de vrijwilligersgroep en de boswachter. Wekelijks werk je mee in de tuin, stuur je de vrijwilligers aan en zorg je voor aanwezigheid van voldoende gereedschap, EHBO en de gewenste ARBO-omstandigheden. Je informeert vrijwilligers over de afspraken en wijzigingen in het werkproces en bewaakt mede de kwaliteit van de uitvoering. De groep werkt elke woensdag van 9.00 tot 12.00 op de tuin. De werkzaamheden van de coördinator zijn vooral gericht op het maken van een werkplan voor en aansturen van vrijwilligers, het opstellen van een beheerplan en bewaken van de uitvoering, het organiseren van open dagen en onderling overleg met Landschap Noord-Holland en met overige externe partijen.

Wat vragen wij

Liefde voor tuinen, landschap en natuur

Kennis van tuininrichting en inheemse plantensoorten

Plan- en organisatievaardigheden

Goede sociale en communicatieve vaardigheden

Motivator en in staat anderen te enthousiasmeren

Begrijpt teamdynamiek en weet een groep verschillende karakters te managen

Bij voorkeur in Uithoorn of directe omgeving woonachtig

Wat bieden wij

Bij Landschap Noord-Holland vind je een omgeving waarin je als vrijwilliger een betekenisvolle rol kunt vervullen die bijdraagt aan een mooier en gezonder Noord-Holland. Een informele en dynamische omgeving met korte lijnen en een grote mate van zelfstandigheid. Wij bieden een reis- en onkostenvergoeding en een dagdeelvergoeding.

Interesse?

Stuur dan direct jouw motivatie aan boswachter Anne Albers via a.albers@landschapnoordholland.nl

Heb je vragen? Neem dan contact op met Anne op 06 – 82 08 04 81.