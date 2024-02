Vrijheid en veiligheid in Nederland￼

Uithoorn – “Nederland is meer dan kaas en klompen”, antwoordt een meisje uit groep 8 op de vraag wat ze geleerd heeft van het vak Nederlandkunde. En dat blijkt donderdagmiddag tijdens de tentoonstelling van groep 7 en 8 op basisschool De Vuurvogel. Het is een mengelmoes van culturele uitingen met hapjes, muziek en voorwerpen die iets voor de leerlingen betekenen. “Elke maand hebben we een nieuw vak en deze keer is het Nederlandkunde”, vertelt Esther de Koning, coördinator voor stichting IMC Weekendschool. “De leerlingen hebben de opdracht gekregen om als kritische en betrokken gidsen nieuwe Nederlanders wegwijs te maken in ons land.” In de klas zijn gastdocenten geweest en ze hebben ouders geïnterviewd. “De leerlingen hebben niet alleen nieuwe perspectieven leren kennen, maar zijn vooral uitgedaagd hier zelf over na te denken en hun eigen mening te vormen. Het gaat over identiteit.” Hun bevindingen werden donderdag tentoongesteld. Ouders, buren en de klasgenootjes kwamen langs om te kijken.

Hapjes

Op de school zitten kinderen van ouders uit diverse landen. “De leerlingen zijn geïnteresseerd in elkaars culturen en hebben respect voor elkaar”, vertelt Natascha, leerkracht van groep 8. Ze proeven elkaars hapjes zoals Surinaamse bara’s, Syrische falafel en Poolse Pierogi. Ze luisteren naar Nederlandse muziek en nummers uit het land van hun ouders. Zo staat er op de playlist zowel Kuikentje Piep als de Braziliaanse band Tubarao Te Amo. En ze bekijken elkaars meegebrachte voorwerpen zoals een kleed van oma, een hoofddoek die generaties wordt doorgegeven, een hoed en een autootje ter herinnering aan een overleden opa. Een leerling met Nederlandse ouders bracht klompen en een startmotor mee. Ze wil later automonteur worden. Een meisje uit groep 7 serveerde stroopwafels op een schaaltje. Nederlanders laten je thuis voelen, was haar ervaring nadat ze een paar jaar geleden vanuit Syrië hier terecht was gekomen. Vrijheid en veiligheid zijn de meest gehoorde antwoorden deze middag op de vraag: Wat betekent Nederland voor jou. Een jongen legt uit wat het begrip veiligheid dan voor hem inhoudt: “Dat ik in alle rust ergens heen kan gaan zonder dat er bommen vallen.” Hij draagt een muts die hij van zijn opa kreeg toen hij uit Syrië vluchtte. Gelukkig heeft hij zijn opa weer ontmoet in Turkije. Ze eten thuis Arabisch, maar pannenkoeken en een boterham met kaas vindt hij ook lekker. Voor Boga Barbosa, leerkracht groep 7 is de opdracht geslaagd. “Er was veel ruimte voor eigen inbreng. Ze hebben vrijheid binnen kaders. Zij kríjgen geen les, ze zijn de les zelf aan het creëren en dan gaat het leven.”