VriendenLoterij steunt talenten met handicap

Regio – De VriendenLoterij verlengt per 1 januari 2021 de samenwerking met Stichting het Gehandicapte Kind voor een periode van vijf jaar. Sinds 2002 ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage voor projecten die de eenzaamheid onder kinderen met een beperking moeten oplossen of voorkomen. Vanaf 2019 steunt de VriendenLoterij ook het project Bijzondere Eredivisie met een extra bijdrage. Voetbaltalent met een handicap krijgt door dit project de kans om voor een profclub te spelen in een eigen competitie. In de G-teams van betaald voetbalclubs SC Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, FC Groningen, De Graafschap, Excelsior Rotterdam, FC Emmen, VVV-Venlo, FC Utrecht en Ajax, staan jongeren met een beperking dankzij de steun van de VriendenLotterij niet langer aan de zijlijn en maken zij vrienden voor het leven.

Eenzaamheid

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij: “Wij zijn trots dat de VriendenLoterij Stichting het Gehandicapte Kind ook de komende jaren steunt om eenzaamheid onder kinderen met een beperking te voorkomen door hen zoveel mogelijk mee te laten doen. Dankzij de deelnemers van de loterij kan de stichting projecten gericht op samen spelen, samen sporten en samen naar school gaan uitbreiden.”

Spelen, leren en sporten

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) is de goede-doelenorganisatie voor kinderen met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen te kunnen spelen, leren en sporten samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs, vrijwilligers en sponsoren als de VriendenLoterij.

Volwaardig leven

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.