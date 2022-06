Vrachtwagen rijdt tuin van woning Uiterweg in

Aalsmeer – Een vrachtwagen is vanmorgen, donderdag 30 juni, door nog onbekende oorzaak in een achtertuin van een woning aan de Uiterweg beland.

De vrachtwagen wilde vermoedelijk vanaf van de laad-los plek van supermarkt Lidl de Uiterweg oprijden, maar ramde een schutting en kwam tot stilstand in de tuin. De schutting is flink beschadigd. Er waren personen aan het werk in de tuin, maar zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De politie en de brandweer van Aalsmeer waren snel ter plaatse. Een speciaal bedrijf gaat gelekte vloeistoffen verwijderen en bergers gaan de vrachtwagen afslepen.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen