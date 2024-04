Voorstellingen meivakantie in Poppentheater Amstelveen

Amstelveen – Op maandagmiddag 29 april start om 14.30 uur de meivakantie in het Amstelveens Poppentheater. Charlotte de Lange presenteert in een prachtige grote poppenkast haar 3+ voorstelling ‘Knorrie Kabouter’. Boekie Big wil met Mol picknicken in het bos. Boekie vindt het wel lastig om al het eten mee te nemen. En dan is er ook nog een Knorrie kabouter in de buurt met een knorrende maag. Een grappig verhaal, met een toegift van twee zingende kabouters. De voorstelling wordt gespeeld met grote grappige vilten poppen.

Op vrijdagmiddag 3 mei om 14.30 uur en zaterdagmorgen 4 mei om 10.30 uur brengt Klein Amsterdam Producties de voorstelling Het Kabouterboek voor alle peuters, kleuters en jongste jeugd tot 7 jaar die van alles over kabouters willen leren. Je komt er bijvoorbeeld achter dat kabouters tegenwoordig gewoon in de stad wonen, je leert wat een plattespullenklem is en hoe je je het beste kunt vermommen.

In Het Kabouterboek – de voorstelling kom je nóg meer te weten over kabouters. Hoe klinkt het als ze zingen(vals!), hoe ruiken ze, hoe voelt een huisbeest aan? Marianne van Houten creëert de kabouterwereld op het podium en met een Heel Groot Kabouterboek neemt ze alle kijkers mee de fantasie in. Maar is het wel fantasie?

Toegangsprijs per kaartje: €9. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, info@amstelveenspoppentheater.nl of 020-6450439.

Foto: Amstelveens Poppentheater.