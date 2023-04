Voorstelling ‘Plons’ in Poppentheater

Amstelveen – ‘Plons’ is het verhaal van kikker Kiki, die geboren wordt als klein kikkervisje. Langzaam ontdekt Kiki de wereld om haar heen en raakt verwonderd door de schoonheid van de vijver. Kiki verandert, wordt groter, net als de wereld om haar heen. Het is wel lekker veilig in de vijver, maar als zij straks aan land gaat, wat zal er dan gebeuren? Kiki is een beetje bang. Toch stapt ze uit de vijver en gaat aan land. Ze ontmoet nieuwe dieren, de rups en de ooievaar. Wat zijn er veel dieren, maar zouden er ook andere kikkers bestaan?

Een beeldende poppentheatervoorstelling over een kleine kikker, die dapper genoeg is om haar hoofd boven water te steken. In een decor vol vindingrijke verrassingen en prachtige poppen spelen en zingen Bo en Robyn over alle dieren in en rond de vijver. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 23 april om 14.30 uur. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel: 020-6450439

Foto: Henk de Reus