Voorstelling over kunst in Amstelveens Poppentheater

Amstelveen – ‘Kunst’ is een voorstelling voor de hele familie waarbij ouders en kinderen op diverse lagen worden aangesproken en op humoristische wijze worden meegenomen in het verhaal. Deze voorstelling wordt zondag 8 oktober gepresenteerd in het Amstelveens Poppentheater om 14.30 uur door Theatergroep ‘Onder het Buro’.

Over de voorstelling: ‘Een ode aan de vrijheid, fantasie en creativiteit van kinderen. Een voorstelling over het feit dat iedereen vaak verschillend tegen kunst én de wereld aankijkt.’

Tessa & Olivier komen de jonge bezoekers van alle vragen over kunst verlossen! Tessa en Olivier weten namelijk alles over kunst.

Kaartjes a €9 per stuk kunnen gereserveerd worden via www.amstelveenspoppentheater, info@amstelveenspoppentheater.nl of 020-6450439. Het Poppentheater bevindt zich aan de Wolfert van Borsselenweg 85A, Amstelveen.