Voormalig Connexxion-terrein maakt plaats voor eigentijdse woonwijk￼

Uithoorn – Met een symbolische sloophandeling hebben Nisreen Awad en Bernard Dirkse de aftrap gegeven van de sloop van het voormalige Connexxion-terrein. Zij zijn de toekomstige bewoners van één van de woningen die UBA hier gaat bouwen. “Voor ons was dit project de laatste mogelijkheid om in Uithoorn te kunnen wonen, dus we zijn dolgelukkig dat dat gelukt is.” Nisreen en Bernard komen van origine uit Amstelveen en Uithoorn, maar wonen nu elders. Ze willen graag terug naar hun geboortegrond en dicht bij hun familie wonen. “Daarom vinden wij het fantastisch dat op deze locatie een mooie nieuwbouwwijk komt”, legt Bernard uit. “Wij kijken er enorm naar uit om hier te gaan wonen. En straks zijn we met z’n drietjes…”

Oud werknemer

Philip Scheel is ook aanwezig bij de sloophandeling. Hij is geen toekomstige bewoner, maar heeft jarenlang voor Connexxion gewerkt. “Hier beneden stonden de bussen geparkeerd, in de hoek was het magazijn met nieuwe wielen, remmen en stoelen en buiten was de wasstraat. Op de etages zat de planning en de verkeersleiding. Dit gebouw was het kloppend hart van Connexxion voor heel Nederland.’’ Philip vindt het mooi dat het terrein een nieuwe bestemming krijgt. “Het werd ook tijd”, zegt hij. “Het staat al zo lang leeg dus het is mooi om daar een nieuwe bestemming aan te geven. Bovendien is het leuk dat hier straks zoveel jonge mensen komen wonen.”

Trots

Jurgen de Reus, directeur UBA, is trots dat eindelijk kan worden gestart met De Nieuwe Connectie. In dit project verrijzen straks 84 woningen: 46 rijwoningen, 16 twee-onder-een-kapwoningen en 22 sociale huurwoningen welke worden beheerd door woningstichting Eigen Haard. Ook wethouder Ferry Hoekstra is blij. “Dit project heet niet zomaar De Nieuwe Connectie’’, stelt de wethouder. “Het ís ook echt een verbinding tussen de wijken. Het duurt nog even voordat de woningen gerealiseerd zijn, maar aan de nieuwe inwoners zou ik alvast willen zeggen: van harte welkom in deze gemeente!”