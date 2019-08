Voorlezers gezocht voor kinderen met een taalachterstand

Amstelland – VoorleesExpress Amstelland kampt met een terugloop van zowel vrijwilligers die voorlezen als aanmeldingen van kinderen.

Daarom doet de VoorleesExpress een oproep in de krant. Heeft u/heb jij een uur per week de tijd om voor te lezen aan kinderen? Het gaat vooral om kinderen van de basisschool met een taalachterstand.

De VoorleesExpress Amstelland zet zich in om het aantal kinderen die een taalachterstand hebben te verkleinen. Dat gebeurt door gezinnen met kinderen die een taalachterstand hebben te koppelen aan een voorlezer.



Als voorlezer kom je twintig keer bij een gezin langs. Je leest voor aan kinderen tussen 4 en 8 jaar. Behalve (interactief) voorlezen doet de voorlezer ook een spelletje, knutselt, tekent of er worden samen liedjes gezongen. Zo draag je goed bij aan de woordenschat, de taalontwikkeling, en het lees- en taalplezier in huis.



Ervaring is niet nodig. De VoorleesExpress verzorgt trainingen en bijeenkomsten met alle voorlezers.



Meer info via amstelland@voorleesexpress.nl

of 06-82969829.

Kijk ook op www.voorleesexpress.nl/locatieamstelland

Foto aangeleverd door VoorleesExpress Amstelland.