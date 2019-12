Voorbereiding van start voor Prokkelweek

Aalsmeer – Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Bij een prokkel gaat het om samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen. Dit gebeurt natuurlijk het hele jaar door. Maar één week in het jaar wordt daarvoor extra aandacht gevraagd: de Prokkelweek. De voorbereiding voor deze week in Noord-Holland gaat op 16 januari van start in Aalsmeer.

Netwerkbijeenkomst

Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs. Ook voor gemeenten is het een goede manier om in gesprek te gaan met de mensen voor wie beleid wordt gemaakt. In 2020 is de Prokkelweek van 8 tot en met 13 juni.

Op donderdag 16 januari wordt ter voorbereiding een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst deelt Stichting Prokkel voorbeelden van gemeenten en tips over het organiseren van activiteiten in de Prokkelweek.

Daarnaast is er ruimte voor kennismaking en wordt een netwerkspel gehouden. Zo komen deelnemers erachter hoe de Prokkelweek aan kan sluiten bij hun eigen doelen die van hun organisatie.

Ontmoetingen

Tijdens de Prokkelweek organiseren zorginstellingen, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en verenigingen ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Wethouder Wilma Alink zal de bijeenkomst openen: “Ik vind dit een mooi en belangrijk initiatief. Samen sporten, koken, werken of muziek maken: het zijn enkele voorbeelden die het begin kunnen zijn van een verandering. Daarom hoop ik dat niet alleen gemeenten, maar ook andere geïnteresseerden van bijvoorbeeld bedrijven of scholen aanwezig zullen zijn op 16 januari.”

Aanmelden

Kennismaken met enthousiaste Prokkelaars en met de mogelijkheden die de Prokkelweek een bedrijf of organisatie biedt kan op donderdag 16 januari in de raadskelder van het gemeentehuis op het Raadhuisplein. De netwerkbijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. Aanmelden kan via: https://www.prokkel.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst/. Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op: www.prokkel.nl

Foto: René Wouters