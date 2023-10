Voor vierde keer inwonersbijeenkomst van PUSH￼

Uithoorn – Grenzen aan de groei van Schiphol . In september kwamen er dagelijks zo’n 500 vliegtuigen laag over Uithoorn en De Kwakel. Ondanks het mooie weer kon je alleen nog binnen zitten. Dat kwam omdat de Kaagbaan dicht was voor onderhoud. In 2024 is er weer onderhoud en gaat deze overlast zelfs maanden duren. Bewonersorganisaties hebben protest aangetekend bij de gemeente, Tweede Kamer en in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Maar meer is nodig!

Op dinsdag 7 november organiseert PUSH voor de vierde keer een inwonersbijeenkomst. Deze keer samen met Buurtbeheer De Legmeer, Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop en dorpsraad Rondom de Plassen. Ook in Vrouwenakker, Zevenhoven, Nieuwveen, Nieuwkoop en Noorden loopt de geluidhinder de spuigaten uit. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint het programma in de kantine van De Legmeervogels in Uithoorn. Harald Buijtendijk van de Hogeschool Breda bespreekt dan het luchtvaartbeleid en de grenzen aan de groei. Ook komt de nadeelcompensatieregeling aan de orde.

Uitnodiging afgeslagen

Mirella Visser, voorzitter van PUSH: ,,Voor de bijeenkomst zijn Tweede Kamerleden uitgenodigd, net als wethouder Hoekstra en gemeenteraadsleden. Demissionair minister Harbers, Schiphol directeur Ruud Sondag en directeur Michiel van Dorst van de Luchtverkeersleiding hebben de uitnodiging om in gesprek te gaan met bewoners afgeslagen. Tijdens de pauze bestaat wel de mogelijkheid om vragen te stellen aan medewerkers van Schiphol, de luchtverkeersleiding en het ministerie. Wij moeten nog meer aan de bel trekken om onze leefomgeving te beschermen. Heb je ideeën hierover en wil je meedoen, kom dan naar deze gratis bijeenkomst en meld je aan op pushuithoorn@gmail.com.‘’