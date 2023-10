Voor de slachtoffers in Marokko en Afghanistan

Uithoorn – Vrijdag 13 oktober was er in het gebouw aan de Kuiperlaan 50 in Uithoorn een braderie. Zes vrouwen van Turkse afkomst hebben de dag voor de braderie de hele dag in de keuken gestaan en allemaal lekkere Turske gerechten bereid.

Er waren zoete gerechten als Turks gebak, baklava en koekjes, maar ook hartige gerechten; dolma’s, salades, broodjes gevuld met kaas en kruiden, linzenballetjes en heerlijke bulgurrolletjes met sla en citroen.

Er was veel belangstelling en al het eten is verkocht. De opbrengst van al deze gerechten gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en Afghanistan.