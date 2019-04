Volop kleur in Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Zondag 5 mei is de Tuin Bram de Groote aan de Boterdijk in Uithoorn weer open voor belangstellenden. De wilde hyacinten zijn de laatste bloeiende bollen, maar mede door het warme weer staan al veel struiken en kruidachtige planten in bloei.



Een heel bijzondere bloeier dit jaar is de ‘vaantjesboom’ of ‘zakdoekenboom’. Hij staat voor de werkschuur aan de slootkant en is al vanaf de Boterdijk goed te zien. Het is dan ook meteen duidelijk waaraan deze boom zijn merkwaardige naam dankt. De bolvormige bloeiwijze wordt omgeven door twee geelwitte schutbladen van wel 10 cm die enigszins doen denken aan fris gewassen zakdoeken.



Het weiland achter in de tuin is weer helemaal klaar voor bewoning. Dit jaar komt er een kalfje en een schaap. Ze blijven tot half september.



Belangstellenden zijn van harte welkom om dit alles te bewonderen op de open dag op zondag 5 mei.



De Tuin ligt op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is 5 mei open van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. U kunt naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.



Mocht u op zondag verhinderd zijn, ook op de wekelijkse werkochtend (‘s woensdags van 9.00 tot 12.00 uur) van de werkgroep van de Tuin Bram de Groote bent u van harte welkom om in de tuin een kijkje te nemen.