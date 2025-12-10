Volkskerstzang in Vinkeveen

Vinkeveen – Voor en door inwoners van Vinkeveen en omstreken wordt maandagavond 15 december van om 19.30 tot 20.45 uur een volkskerstzang gehouden in de RK-kerk in Vinkeveen.

Onder meer Brassband Concordia, een violiste, een gelegenheidskoor van ruim 70 Rondeveners en een projectkinderkoor van ongeveer 65 kinderen zullen deze avond zorgen voor muzikale ondersteuning bij het zingen van diverse kerstliederen.

De organisatie ligt in handen van de Hervormde Gemeente Vinkeveen, de Protestantse Gemeente Morgenster en R.K. Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Voedselbank De Ronde Venen.

Op de foto: Volkskerstzang in de RK-kerk in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.