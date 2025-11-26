Volgende stap gezet in project CSW-Jumbo

Wilnis – Met de ondertekening van de overeenkomst over financiële afspraken tussen Jumbo en de gemeente is een volgende stap gezet in het project CSW-Jumbo in Wilnis. Het project omvat de nieuwbouw van de Jumbo, de kleedkamers en kantine van CSW op het CSW-terrein en 22 nieuwe woningen aan de Molmlaan, nadat de Jumbo is verhuisd. De gemeenteraad heeft voor dit project het ruimtelijk kader op 12 juni unaniem vastgesteld.

Klankbordgroepen

Na de afgelopen zomervakantie zijn twee klankbordgroepen met omwonenden gestart, die worden betrokken bij de planuitwerking. Momenteel wordt de wijziging van het omgevingsplan – voorheen bestemmingsplan – voorbereid. De wijziging zorgt ervoor, dat er op de locatie van de huidige supermarkt geen supermarkt of detailhandel meer kan komen wanneer de nieuwe Jumbo-supermarkt op het CSW-terrein in gebruik wordt genomen. Deze omgevingsplanwijziging wordt nog in december ter visie gelegd.

Tot nu toe heeft Jumbo de ontwikkelaar Rialto bij de ontwikkeling van de plannen betrokken. Deze samenwerking is beëindigd en Jumbo gaat nu zelf verder met de ontwikkeling.

Op de foto: Er is een volgende stap gezet in het project CSW-Jumbo in Wilnis. Foto: aangeleverd.