Voetbal: RKDES Jo10-2 ongeslagen kampioen!

Kudelstaart – Na de zomervakantie is het RKDES team Jo10-2 bestaande uit Owen, Mason, Nick, Tom, Gijs, Revi, Tijn, Storm en Bentley bij elkaar gekomen. De eerste trainingen waren nog wat onwennig, maar gedurende het seizoen ging dat steeds beter en beter. Inmiddels kan wel gezegd worden dat er een heel hecht team staat, zowel op het veld als naast het veld. Tijdens de wedstrijden gaan de boys voor elkaar door het vuur om iedere wedstrijd tot een goed einde te brengen. Tot aan de herfstvakantie was er geen enkele wedstrijd verloren. Een fantastische prestatie!

Na de herfstvakantie hebben de boys de draad weer opgepakt en werden de resultaten nog beter. Ze hebben zelfs een wedstrijd met 23-4 gewonnen. Tijdens deze wedstrijd werd er van begin tot eind druk gezet. Zelfs in een 8 tegen 6 opstelling was de tegenstander geen partij voor RKDES. Afgelopen zaterdag 18 december heeft de Jo10-2 de laatste periodewedstrijd gespeeld, thuis tegen SCW Jo10-1 uit Rijsenhout. Ook deze heeft RKDES weer triomfantelijk gewonnen met 12 tegen 5. Hiermee zijn de boys de ongeslagen periodekampioenen.

Aan de KNVB is gevraagd of de boys een divisie hoger kunnen gaan spelen. De komende periode hopen zij dit te kunnen gaan doen. Natuurlijk gaan de boys dan ook weer knallen. Het is een superteam waar iedereen bij RKDES, maar vooral trainers John, Jasper en Frank, heel trots op is.