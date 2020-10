Voetbal: FCA (zat.) 3-1 winst op FC Zaandam

Aalsmeer -Met als enige wijziging Tijn de Bruin voor Daan Vaneman kwam FC Aalsmeer (zat.) op 3 oktober tegen FC Zaandam met hetzelfde elftal het veld in als tegen Jong Oranje een week geleden. Het was bar slecht weer aan de Beethovenlaan met veel wind en regen. Ook een wedstrijd zonder publiek maakt het er allemaal niet leuker op, maar het is niet anders.

Het was een wedstrijd met vele gezichten. Een FC Aalsmeer dat overdonderend begon met goed aanvallend voetbal, goed positie spel, vooral het middenveld zette druk op FC Zaandam dat zwaar leunde tegen de 16 meter. De eerste grote kans kwam al in de 4e minuut. Een goede pass van Berry Kramer op de vrijstaande Rachid Yaghmouri werd tot opluchting van doelman Jory Witlam naast geschoten. Een overtreding tegen Mike Dam in de 5e minuut werd met uiterste precisie langs het muurtje in de rechter benedenhoek geschoten door Mike Dam: 1-0.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Het werden zware minuten voor Zaandam en doelman Jory Witlam in deze periode; 7e minuut Mike Dam rakelings naast, 9e minuut goede schietkans Daan van Huffel, keeper redt ten koste van een corner. De kansen regen zich aaneen maar doelman Jory Witlam hield FC Zaandam nog in de wedstrijd. Zelfs topscorer Serdar Oztürk van FC Zaandam assisteerde regelmatig zijn defensie. FC Zaandam moest in de 18e minuut met tien man verder met direct rood voor Hatim el Abbassie en zo werd de nood nog hoger zou je denken voor de FC Zaandam. Niets bleek minder waar. Zaandam zette een tandje bij en trok zelfs bij tijd en wijle ten aanval.

Aalsmeer kon niet met deze situatie omgaan en verviel in slordig spel. Het elan van de eerste 20 minuten was verdwenen en men gaf Zaandam de gelegenheid om naar voren te spelen. Toch kreeg Aalsmeer nog kansen om de score te verhogen, zoals Mike Dam in de 27ste minuut. Zijn gesmoorde schot werd door de keeper tot corner geslagen. De laatste 15 minuten voor de pauze had Aalsmeer tegenstander Zaandam weer klem. Het was Calvin Valies die in de 35ste minuut in de rebound de 2-0 op het scorebord bracht. Een regen van schoten op het doel van Jory Witlam in de 40ste minuut troffen maar geen doel.

De tweede helft startte de FC met Mark Ruessink voor Daan Duizendstra. De eerste grote kans kreeg Berry Kramer in de 51ste minuut. Vrij als een vogel voor een leeg doel schoot hij naast. FC Zaandam sloeg terug. In de 55ste minuut een slim verkregen overtreding in het strafschopgebied van Aalsmeer door Serdar Oztürk werd onberispelijk door Serdar Oztürk vanaf de stip ingeschoten: 2-1. Aalsmeer was geen schim meer van de eerste helft. Er lukte niets meer. Geen pass kwam meer aan. FC Zaandam kreeg zelfs een overwicht maar geen echte kansen. Calvin Valies had pech met een schot op de paal. Maar Lucas Wijkstra van Zaandam schoot in kansrijke positie over. Aalsmeer wilde gewoon niet winnen. Wissel 75ste minuut: Burak Sitil voor Jordi van Gelderen. Wissel 77ste minuut: Daan Vaneman voor Tijn de Bruin.

FC Zaandam verdiende op dat moment met hun inzet een punt. Op een voorzet van Calvin Valies (sterk deze middag) die werd doorgekopt door Mike Dam schoot Rachid Yaghmouri de 3-1 binnen en was de wedstrijd gespeeld. Komende zaterdag 10 oktober speelt FC Aalsmeer (zat.) uit tegen A.S.V. Arsenal. Aanvang 14.30 uur. Helaas zonder supporters. Locatie: IJsbaanpad 50, 1076 CV Amsterdam.

FC Aalsmeer (zondag) en RKDES Kudelstaart speelden beiden op 4 oktober uitwedstrijden. FCA had Stompwijk als tegenstander en verloor met 1-0. De voetballers van RKDES troffen het eerste van SEP. De wedstrijd eindigde gelijk: 1-1.

Jack van Muijden