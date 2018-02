Voetbal: FCA speelt gelijk, RKDES wint

Aalsmeer – Ondanks het vriesweer en de kou, gingen de voetbalwedstrijden afgelopen weekend gewoon door. Zowel zaterdag als zondag scheen er een heerlijk zonnetje, maar de wind was venijnig koud. Het was misschien dit keer wel de grootste beproeving voor de toeschouwers langs de lijn om ‘hun’ ploegen aan te moedigen. De voetballers hadden het waarschijnlijk ook een beetje koud, maar zij waren tenminste in beweging.

Het eerste team FCA zaterdag was vrij, maar de eerste zondagteams van FCA en RKDES gingen wel het veld op. Beiden thuis. FCA kreeg Nicolaas Boys uit Ter Aar op bezoek en dit werd een wedstrijd met al met al een verrassende uitslag. Aalsmeer kwam 0-3 achter te staan, maar uiteindelijk klonk het eindsignaal bij 3-3. Beide teams een punt, maar of ze hier tevreden mee waren… De wedstrijd is best rommelig verlopen en aan beide zijden zijn redelijk veel overtredingen gemaakt. Het elftal van Nicolaas Boys speelde de wedstrijd uit met slechts negen spelers…

Bij RKDES aan de Wim Kandreef ging het er wat gemoedelijker aan toe. Bernardus was de tegenstander van de Kudelstaarters en deze laag in de competitie staande ploeg had het zwaar tegen RKDES. Toch wisten de bezoekers een maal tot scoren te komen. RKDES wist daarentegen drie maal de netten te raken. Eindstand: 3-1. Feest in Kudelstaart.

Foto: www.kicksfotos.nl