Voetbal: FCA jongens JO9-5 kampioen!

Aalsmeer – Het was zaterdag 13 mei een spannende wedstrijd voor de jongens van JO9-5. Ze zouden officieel kampioen kunnen worden. Vorige week hebben de directe concurrenten hun wedstrijden weliswaar verloren. Maar voor deze jongens liepen de spanningen voor het aankomende kampioenschap best hoog op. Er werd tijdens een inhaalwedstrijd op donderdag nog gelijkgespeeld. Gelukkig wisten de jongens onder massale belangstelling van het publiek het hoofd koel te houden en werd er met 8-3 gewonnen van Amstelveen in een prima wedstrijd van het hele team.

Na afloop werden de spelers toegesproken door de coaches en in het zonnetje gezet. Voor iedere speler was er een mooie beker en friet met limonade in de kantine.

Het was een geweldig seizoen voor de jongens, ze hebben heerlijk met elkaar gevoetbald en veel leuke wedstrijden gespeeld. FCA JO9-5 is: Sam, Viggo, Benjamin, Sem, Boris, Christan, Joey, Kasper en Guus. “Bedankt, het was een leuk seizoen met jullie”, aldus de trainers.