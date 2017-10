Voetbal en handbal: Winst en verlies

Aalsmeer – Het weekend begon zaterdag 14 oktober goed voor de voetballers van FCA en de handballers van FIQAS. Het eerste van FCA had Westlandia op bezoek aan de Beethovenlaan. Een heerlijke wedstrijd om naar te kijken voor alle supporters. Er gebeurde van alles en er is veel gescoord. Aalsmeer wist namelijk te winnen met liefst 5-1. Vier van de doelpunten werden gemaakt door Michal Kocon, Man of the Match natuurlijk!

Handbal

De Heren 1 van handbalvereniging FIQAS speelde zaterdag ook thuis. In de Bloemhof was voor de BeNe League het Belgische Neerpelt de tegenstander. Een bijzondere spannende ‘pot’ kregen de bezoekers voor geschoteld. In het begin ging de strijd qua puntenaantal gelijk op. Over en weer werd gescoord. In de tweede helft wist FIQAS een gat te slaan en deze voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. Eindstand: 32-22 voor Aalsmeer!

Dames 1 van FIQAS moest het zondag 15 oktober opnemen tegen Kwiek. Ondanks het mooie weer, was de Bloemhof goed gevuld met publiek. De Aalsmeerse dames hadden een flinke kluif aan de tegenstander, maar wisten goed stand te houden en bij te blijven met scoren. De rust gingen de ploegen in met 11-15, een kleine achterstand voor FIQAS. Ook in de tweede helft werd er over en weer veel gescoord. Helaas voor de Aalsmeerse dames was het uiteindelijk Kwiek dat naar huis mocht met winst. Eindstand: 26-29.

Voetbal

Zondag was natuurlijk een heerlijke dag om te genieten van het prachtige zomerse weer. En dat deden velen ook langs de voetbalvelden. FC Aalsmeer speelde uit tegen Stompwijk. Het gaat de ploeg de afgelopen wedstrijden niet zo soepeltjes af. Het team kampt met veel geblesseerde spelers. Stompwijk’92 daarentegen was op volle sterkte en ondanks dat FCA veel tegenstand bood en twee keer wist te scoren, moest met 5-2 verlies de reis naar Aalsmeer aanvaard worden.

RKDES mocht thuis aan de Wim Kandreef voetballen. De Kudelstaarters kregen Van Nispen op bezoek. Een taaie wedstrijd zag het vele publiek. Het werd 1-0, weer gelijk (1-1), maar het was toch RKDES dat de winst pakte. Eindstand 2-1.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 van FIQAS handbal.