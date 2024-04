Voer de bij: 22 april nationale zaaidag in Uithoorn

Uithoorn – Het is lente in Uithoorn! Het seizoen van de bloemetjes en de bijtjes. Alleen gaat het in Nederland niet zo goed met die bloemetjes en bijtjes. Op maandag 22 april 2024 is het Nationale Zaaidag. Op die dag is er extra aandacht voor de o zo belangrijke bijen. De organisatie The Pollinators roept op om dan zakjes met zaad uit te strooien in de tuin, in potten op je balkon of een boomspiegel of plantsoen in de buurt. Met deze actie hoopt de organisatie de ‘nectardichtheid’ in de buurten en straten te verhogen. Op die manier wordt de omgeving aantrekkelijker voor de bij. Met de actie ‘Voer de Bij Bij’ van The Pollinators kun je ook de Uithoornse bijen helpen!

In Uithoorn kun je vanaf donderdag 11 april op verschillende adressen gratis een zakje bloemzaadjes ophalen, onder andere aan de Eidereend in Meerwijk-West. Check hier waar in Uithoorn nog meer bijenvoedselbanken zitten: https://voerdebijbij.nl/voedselbanken. Stuur de personen die de bloemzaadjes uitdelen via de website een bericht als je langs wilt komen. Dan ontvang je het exacte adres. Op sommige adressen is een bericht vooraf niet nodig, dan staat het adres op de website er al bij vermeld. Tom van de Beek is oprichter van The Pollinators en is blij met de deelname van de Uithoornse voedselbanken voor bijen. Hij zegt over de actie: “Bijen en aanverwante insecten zijn zeer belangrijk voor de mens, want 80 procent van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door deze beestjes. Het Nederlandse landschap, zowel in de stad als op het platteland, kent een groot tekort aan diversiteit. Door de campagne maken we het mogelijk dat je direct bijdraagt aan meer en diverser voedsel voor bestuivers.”