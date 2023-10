Voedselbank blij verrast

Uithoorn – De Kwakel – Voedselbank Uithoorn-De Kwakel is blij verrast dat ze in de prijzen zijn gevallen! Zaterdag kwam Marjon Meissen van de Rabobank, samen met ledenraadvertegenwoordiger Mavis Liesdek de cheque overhandigen. Een heel mooi bedrag dat volledig wordt ingezet voor voedselpakket van mensen die tijdelijk niet rond kunnen komen. We zijn de Rabobank én alle mensen die in het kader van Rabo Club Support op ons hebben gestemd heel dankbaar voor zo’n royale bijdrage.

Op de foto van links naar rechts: Margreet Hak, Marjon Meissen (Rabobank), Wim Westveer, Ruud van de Peet, Mavis Liesdek (ledenraad Rabobank), Rob Jeursen.