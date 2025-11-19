Vlinderbos reist door de ruimte

Wilnis – De afgelopen weken stond Jenaplan Basisschool Vlinderbos uit Wilnis helemaal in het teken van het IPC-thema ‘De Ruimte’. Het thema werd spectaculair geopend door astronauten Astro en Naut. Zij hadden een bijzondere missie, maar konden die niet zonder hulp van de kinderen volbrengen. Samen losten de kinderen allerlei ruimtevraagstukken op, telden ze met elkaar af van tien naar nul; en met veel rook en gejuich werd een ‘echte’ raket gelanceerd, Vlinderbos ging op ontdekkingsreis door het heelal.

Het mysterieuze heelal

Na deze knallende start was de nieuwsgierigheid gewekt. In de weken die volgden werd in alle groepen onderzoek gedaan, gebouwd, getekend en geschreven. De kinderen leerden over planeten, sterren, zon en maan. Waarom staan ze daar eigenlijk? Hoe bewegen ze? En wat betekent dat voor de aarde? Door met elkaar vragen te stellen en te onderzoeken, ontdekten de leerlingen steeds meer over het mysterieuze heelal.

Hoogtepunten

Eén van de hoogtepunten was het bezoek van de SpaceBuzz. In een echte raket mochten de kinderen met een 3D-bril op ervaren hoe het is om zelf door de ruimte te zweven. “Het leek net echt”, klonk het enthousiast door de gangen.

Ook de lessen in het atelier werden afgestemd op de ruimte. Samen met juf Eefke werkte elke groep aan een eigen onderdeel van het thema: van kleurrijke raketten en fantasierijke ruimtewezens tot gedetailleerde satellieten, planeetlandschappen en futuristische ruimtehuizen. De kinderen bouwden samen aan een heelal, waarin verbeelding en kennis hand in hand gingen. Dit heelal werd als één groot, indrukwekkend kunstwerk tentoongesteld in het Vlinderbostheater, een echte ruimte-expositie.

Het thema werd afgesloten met een feestelijke ruimtespeurtocht voor ouders. Gewapend met nieuwsgierigheid trokken zij samen met de kinderen van door de school, op ontdekkingstocht langs alles wat er geleerd en gemaakt is. Met het thema ‘De Ruimte’ liet Jenaplan Basisschool Vlinderbos zien waar zij in gelooft: leren door te onderzoeken, samen te werken, te presenteren en samen te vieren. En dat deden ze, met beide voeten op aarde, maar met de blik op de sterren en planeten.

Op de foto: Een van de hoogtepunten was het bezoek van de SpaceBuzz. Foto: aangeleverd.