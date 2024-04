Vlinderbos danst!

De Ronde Venen – Met het zeer geslaagde dansoptreden van de jongste kinderen in november nog in ons achterhoofd, was het nu de beurt van de kinderen van groep 5 tot en met 8. De afgelopen weken hebben ook zij dansles gekregen van Kimberley van Welzen. Voor de kinderen van groep 7-8 was er een extra uitdaging, ze hebben met elkaar hun eigen choreografie gemaakt! In het prachtige theater was er eerst nog de generale repetitie met als publiek alle kinderen van Vlinderbos en stamgroepleiders. Daarna was het tijd voor het echte optreden voor de ouders. De spotlights stonden aan, iedere groep was gekleed in een bepaalde kleur en uit de boxen kwam prachtige muziek. De zaal was duidelijk onder de indruk van alle optredens. Van musical tot hiphop, de kinderen deden het fantastisch.

Reactie van juf Kimberley

“Waanzinnig om te zien dat de leerlingen van Vlinderbos ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in het culturele vak.” Dans is namelijk voor iedereen! De leerlingen waren enthousiast en iedereen durfde mee het podium op, of had een andere belangrijke taak op zich genomen. “Wat ben ik onwijs trots op al deze leerlingen! Ik vond het heel spannend om de regie ook een stukje bij de kinderen zelf te laten liggen, maar daar was ik achteraf heel blij om, want wat kunnen de kinderen dat goed. Met elkaar hebben ze nieuwe choreografie bedacht en elkaar geholpen. Ze hebben mij boven verwachting verrast op het podium. Wat waren ze goed!”