Vliegtuigmodellen en boeken bij Crash

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert op zaterdag 25 november een boeken- en vliegtuigmodellenverkoop. Nieuwe en tweedehands boeken en modellen worden deze dag voor een aantrekkelijke prijs of met korting aangeboden. De prijzen beginnen al vanaf 1 euro. De opbrengst komt ten goede aan het werk van het museum. Het museum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend.

Vliegtuigmodellen, modern en historisch die aan CRASH zijn geschonken, maar die niet opgenomen kunnen worden in de collectie, worden te koop aangeboden. Het betreft verschillende categorieën: ongebouwde modellen (voor de kenner bouwkits), gebouwde modellen en kant en klare modellen. Er zijn vooral veel gebouwde modellen voor zeer aantrekkelijke prijzen te koop.

Bescheiden winkeltje

CRASH krijgt vaak boekencollecties aangeboden. Boeken die geen plaats krijgen in de bibliotheek, worden te koop aangeboden. Het gaat om historische boeken maar ook om oorlogsromans. CRASH heeft tevens een bescheiden winkeltje waarin nieuwe boeken en DVD‘s over de Tweede Wereldoorlog en het verzet te vinden zijn. Deze nieuwe boeken worden tijdens deze speciale verkoopdag met korting aangeboden.

In Fort bij Aalsmeer

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 te 1436 BM Aalsmeerderbrug. Het museum is geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang tot het museum is € 3.50 p.p., kinderen van 6 tot 12 jaar € 1,50. Donateurs, kinderen tot 6 jaar en veteranen hebben gratis toegang.